HUT ke-80 TNI: Kodim 0606 Kota Bogor Bersama PT Adev dan Tazkia Bagikan 1.000 Sembako

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodim 0606/Kota Bogor bekerja sama dengan PT Adev Natural Indonesia dan Baitulmal Tazkia membagikan ribuan paket sembako di Aula Makodim, Kecamatan Bogor Tengah pada Kamis (25/9).

Program ini dilakukan jajaran Kodim 0606/Kota Bogor untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Komandan Kodim 0606/Kota Bogor, Kolonel Kav. Gan Gan Rusgandara memaparkan pihaknya bekerja sama dengan PT Adev Natural Indonesia untuk membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Bogor di aula Makodim.

Pembagian sembako selanjutnya dilakukan di masing-masing wilayah Koramil.

"Tujuan dari pembagian sembako ini adalah untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan selaras dengan Perintah Bapak Panglima TNI, Pandam III /SLW & Danrem 061/SK kepada jajaran. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitasnya hidup," kata Gan Gan.

Gan Gan memaparkan, Kodim 0606/Kota Bogor juga akan membantu pemerintah dalam melakukan pendataan terbaru mengenai masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dengan adanya pendataan ini, diharapkan bantuan dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif.

"Pembagian sembako ini merupakan program unggulan Kodim 0606/Kota Bogor yang akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk membagikan sembako secara tepat sasaran dan efektif. Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup mereka," jelasnya.