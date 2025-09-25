Poltekesos Bandung Cetak 430 Wisudawan, Mensos Gus Ipul Sampaikan 3 Pesan Penting

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Magister Terapan dan Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung Tahun 2025 di Gedung Sabuga, Kamis (25/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengukuhkan sebanyak 430 wisudawan dan menyampaikan pesan penting agar para lulusan mampu menjadi pekerja sosial yang hebat.

Menurutnya, ada tiga hal utama yang harus dipegang teguh oleh para wisudawan.

Pertama, pengalaman sebelum gelar (Experience Before Graduate). Gus Ipul menekankan bahwa gelar akademik bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah proses perjalanan dalam mengasah pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

“Ilmu adalah kompas, keterampilan adalah senjata, dan nilai adalah fondasi moral. Tanpa itu semua, perjalanan akan kehilangan arah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (25/9/2025).

Kedua, bekerja dengan hati (Working with Heart). Ia mengingatkan bahwa ilmu tanpa hati akan terasa kering, dan praktik tanpa kasih akan kehilangan makna. Karena itu, para pekerja sosial harus menjunjung kejujuran, konsistensi, dan integritas.

“Berbicaralah dengan empati, rangkullah yang lemah, dan berkolaborasilah dengan siapa pun. Ingatlah, masalah sosial tak pernah bisa diselesaikan seorang diri,” tutur Gus Ipul.

Ketiga, hidup dalam solidaritas (Solidarity of the Corps). Solidaritas, menurutnya, adalah energi kolektif yang menggerakkan pekerja sosial untuk berempati pada luka orang lain, dermawan dalam waktu dan tenaga, serta tulus berbakti tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.