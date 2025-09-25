Pemkot Bekasi Lelang 5 Jabatan Kepala Dinas dan Direktur RSUD Dr Chasbullah Abdulmajid

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, membuka kesempatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni lima kepala dinas dan satu Direktur RSUD Dr Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi menginformasikan bahwa masa pendaftaran calon untuk mengikuti seleksi terbuka itu berlangsung mulai Rabu 24 September sampai dengan Rabu 8 Oktober 2025.

Seleksi terbuka untuk jabatan lima kepala dinas tersebut, masing-masing untuk menduduki pos jabatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Seleksi terbuka ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bekasi, Junaedi dalam pengumumannya menyampaikan persyaratan dan panduan untuk pelamar yang mengikuti seleksi.

Bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi dengan mengikuti panduan penggunaan aplikasi ASN karier, melakukan pendaftaran dan mengirimkan seluruh dokumen persyaratan secara online melalui https://asnkarier.bkn.go.id selama masa pendaftaran 24 September hingga 8 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Perkuat 187 Koperasi Merah Putih Demi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Pelamar login ke laman https://asnkarier.bkn.go.id dengan menggunakan akun MyASN masing-masing dan melengkapi profil pelamar serta memastikan identitas diri sudah lengkap dan sesuai pada menu profil.

Panitia seleksi akan melakukan seleksi administrasi dan rekam jejak pada 24 September hingga 9 Oktober 2025, dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 10 Oktober 2025.