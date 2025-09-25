Angkat Sejarah Pasir Kaliki, Skyward Bandung Usung Kearifan Lokal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kota Kembang kini punya destinasi wisata tematik baru yang unik dan edukatif. Bernama Skyaward Project, taman hiburan ini menjadi theme park pertama di Bandung yang mengangkat cerita lokal kawasan Pasir Kaliki sebagai konsep utama.

Skyward Projet hadir membawa warna baru dalam dunia rekreasi dan edukasi, khususnya untuk anak-anak, remaja, hingga keluarga. Tempat hiburan ini terletak di kawasan pusat perbelanjaan 23 Paskal Bandung.

Tidak sekadar tempat bermain, taman hiburan ini juga menjadi media pembelajaran interaktif yang seru.

Mengusung sejarah nama Pasir Kaliki—yang kabarnya berasal dari keberadaan sungai berpasir dan pohon Kaliki (pohon jarak) dengan daun merah yang khas—Skyward menghadirkan berbagai wahana tematik yang merepresentasikan kekayaan lokal ini.

Salah satu area yang menjadi daya tarik utama adalah Old Station, zona yang terinspirasi dari kejayaan Stasiun Bandung sebagai salah satu stasiun terbesar pada masanya.

Di sini, suasana klasik dipadukan dengan teknologi terkini, memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung.

Penggunaan Gelang RFID memungkinkan pengunjung menjajal berbagai permainan interaktif, termasuk wahana berbasis Virtual Reality (VR) dan permainan edukatif lainnya.

Berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 6.000 meter persegi yang terdiri dari empat lantai, Skyward Project dibangun dalam dua fase.