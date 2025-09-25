Baznas Depok Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Melalui 3 Program Unggulan

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 13:00 WIB
Ilustrasi Baznas atau logo Baznas. Foto: Baznas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Hingga saat ini, ada tiga program unggulan yang telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh ribuan mustahik.

Ketua Baznas Kota Depok, Endang Ahmad Yani menyebutkan, program pertama adalah Srikandi Pejuang Ekonomi Keluarga (Sripek), program ini telah berlangsung selama tiga tahun dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 7 ribu orang.

Melalui Sripek, Baznas memberikan dana hibah modal usaha, dengan alokasi mencapai Rp800 juta setiap tahun.

“Alhamdulillah, Sripek bahkan meraih penghargaan sebagai program pemberdayaan ekonomi terbaik di Jawa Barat,” ucapnya.

Program kedua adalah Z-Chicken, yakni usaha kuliner berbasis gerobak, saat ini sudah ada 20 gerobak Z-Chicken yang tersebar di beberapa titik, salah satunya di RSUD KiSA Depok.

Ke depan, program ini akan diperluas dengan melibatkan UPZ Masjid agar marbot maupun pengurus masjid bisa memperoleh hibah gerobak dan modal usaha.

“Dengan pola ini, para marbot masjid bisa lebih mandiri secara ekonomi selain tetap berkhidmat di masjid,” terangnya.

Baznas Kota Depok memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui tiga program unggulan. Berikut penjelasan lengkapnya
