Dana Pusat Berkurang Rp2,4 Triliun, Dedi Mulyadi Tetap Prioritaskan Angggaran untuk Infrastruktur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026, seiring pengurangan dana transfer pusat yang cukup tajam.

Dana transfer pusat ke daerah khususnya ke Jabar mengalami pengurangan yang signifikan pada 2026 mendatang.

"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun," kata Dedi, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, angka penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak Pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar.

Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut. Kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.

Pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar.

"Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas Tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," tuturnya.

Pengurangan juga terjadi pada DAK non fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun. Idealnya dana BOS naik, karena jumlah siswa SMA/SMK di Jabar mengalami kenaikan.