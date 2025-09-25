Pasien Keracunan MBG Cipongkor Membeludak, RSUD Cililing Pasang Ranjang Inap di Lobi

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Korban keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirujuk ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat membludak pada Rabu (24/9/2025).

Jumlah pasien dan ketersediaan ranjang di RSUD Cililing pun tidak sebanding. Alhasil, pasien terpaksa ada yang dirawat di luar rawat inap menggunakan velbed atau tempat tidur lipat.

Selain itu, pasien juga dirawat di selasar atau lobi rumah sakit karena keterbatasan ruangan RSUD Cililin.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Cililin Neng Siti Djulaeha mengatakan, hingga pukul 21.00 WIB, Rabu kemarin, pihaknya menerima sebanyak 131 korban keracunan usai mengonsumsi MBG.

Namun, setelah diobservasi di instalasi gawat darurat (IGD), yang harus dirawat inap hanya 31 orang.

"Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Cililin sampai jam 21.00 sebanyak 131 orang, sementara yang dirawat 31 orang. Sisanya rawat jalan," kata Siti di RSUD Cililin, dikutip Kamis (25/9) pagi.

Sedangkan jika diakumilasikan dengan korban yang dari kejadian keracunan massal pada Senin (22/9), korban yang masih menjalani rawat inap di RSUD Cililin mencapai 44 orang.

Jumlah korban yang dirawat inap itu belum termasuk yang masih berada di ruang IGD RSUD Cibabat yang masih menunggu giliran untuk masuk ruang rawat inap.