Jumlah Pelajar Keracunan MBG di Cipongkor Nyaris 1.000 Orang

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Angka keracunan massal paket Makan Bergizi Gratis (MBG) siswa tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK Sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung, nyaris menyentuh jumlah 1.000 orang.

Jumlah ini diambil dari dua klaster kejadian yang sebelumnya juga terjadi pada Senin (22/9/2025).

Paket MBG yang memproduksi makanan gratis itu pun diambil dari tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.

Pertama, SPPG Kampung Cipari, Desa Cijambu, Cipongkor yang dibagikan pada Senin (23/9). Korbannya ada 475 siswa per Rabu siang ini.

Kedua, SPPG Kampung Pasirsaji, Desa Neglasari, Cipongkor, yang dibagikan pada hari ini dan menimbulkan korban hingga 500 siswa.

Terakhir, ada sekitar 60 siswa SMKN 1 Cihampelas dari SPPG di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, juga mengalami keracunan.

"Tentu sekali lagi tidak kami harapkan, tapi faktanya ada musibah ya keracunan. Keluhannya pada umumnya itu mual, kemudian sesak, pusing, lemas. Ada juga 1–2 yang kejang, sebagian besar lemas, pusing, mual, dan ada juga yang sesak," kata Sekda Jabar Herman Suryatman di Posko Kecamatan Cipongkor.

"Tentu yang pertama yang kami lakukan adalah memastikan semua anak tertangani dengan baik," lanjutnya.