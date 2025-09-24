Curhat Siswa Cipongkor Keracunan MBG: Buah Strawberry Berlumut

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejadian keracunan ini menjadi kedua kalinya dengan SPPG berbeda yang memproduksi makan gratis di hari Senin (22/9/2025) lalu.

Salah satu pelajar yang mengalami keracunan itu dari SMK Karya Perjuangan. Insiden ini terjadi setelah para siswa menyantap hidangan MBG.

Adapun santapan MBG disebutkan beberapa korban merupakan santapan yang disediakan dapur SPPG di Kampung Pasirsaji, Kecamatan Cipongkor.

Aisah (16), siswi kelas 11, menceritakan makanan dibagikan sekitar pukul 08.00 WIB. Ia sendiri baru menyantap hidangan tersebut pukul 09.30 WIB.

Adapun menu MBG yang disantap siswa itu terdiri dari ayam goreng tepung, tahu kecap, buah strawberry dan melon.

Menurutnya, ada kejanggalan pada menu yang disajikan, yakni buah strawberry yang diterimanya berlumut dan tahunya berair.

"Kalau makanannya enak, tapi tahu gorengnya agak berair. Terus strawberry-nya agak berlumut," kata Aisah di Posko Kecamatan Cipongkor.