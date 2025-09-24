WJIR 2025: Jabar Gaet Komitmen Investasi Singapura di Kawasan BIJB Kertajati

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus melakukan berbagai upaya untuk menggaet investor demi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu melalui ajang The 3rd West Java Investment Roadshow (WJIR) 2025.

Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka pun menjadi daya tarik utama investor untuk menghadiri ajang WJIR 2025.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan Bjb.

Mengusung tema “Steps Forward for West Java's Future: Invest in Integrated Agribusiness, Urban Infrastructure and Mobility Solution”, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju The 7th West Java Investment Summit 2025 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan, roadshow ini menjadi forum strategis yang mempertemukan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, perbankan, lembaga keuangan internasional, perwakilan diplomatik, serta investor nasional dan global untuk mengeksplorasi peluang investasi yang ditawarkan Jawa Barat.

Dedi mencatat, sebanyak 16 proyek investasi prioritas dengan total nilai investasi sebesar Rp 24,6 triliun atau sekitar 1.49 Milyar USD ditawarkan dengan nilai strategis pada sektor agribisnis, infrastruktur perkotaan, energi, dan kawasan pengembangan. “Antusiasme investor tercermin dari penandatanganan sebanyak 27 Letter of Intent (LOI) sebagai bentuk komitmen awal untuk menjajaki peluang investasi di Jawa Barat,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (24/9/2025).

Hasil one-on-one meeting WJIR 2024 juga menunjukkan tingginya minat investor pada berbagai sektor strategis terutama di kawasan BIJB. Di bidang infrastruktur perkotaan, beberapa perusahaan besar seperti PT Mitsui Indonesia, Len Railway System, Siemens Mobility menyatakan ketertarikan pada proyek transportasi massal dan penerangan jalan.

Sedangkan di sektor properti, Real Kaiten Consultancy & Investments Singapore telah melakukan penandatanganan MOU dengan PT BIJB untuk berinvestasi pada beberapa proyek strategis milik BIJB yaitu Logistic Hub, E-Commerce Hub dan Mixed Use Commercial Area (MUCA) di Kawasan Kertajati.