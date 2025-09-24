Ratusan Pelajar Cipongkor Keracunan Lagi Paket MBG, Kondisi Puskesmas Kaos

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 15:55 WIB
Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, mengidap keracunan usai mengonsumsi paket MBG, Rabu (24/9/2025). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Puskesmas Cipongkor kembali dipenuhi pelajar yang keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah korban yang tercatat sampai siang hari ini sebanyak 220.

Sampai berita ini ditulis, dugaan keracunan massal usai mengonsumsi menu MBG terus berdatangan 

Pukul 13.30 WIB, siswa dari berbagai jenjang berdatangan untuk mendapat perawatan dari petugas medis.

Seluruh ruangan yang ada di sekitar puskesmas dan Kantor Kecamatan Cipongkor sudah dipenuhi pasien korban keracunan. 

Sementara itu mobil ambulans terus hilir mudik untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Bahkan, satu ambulans harus membawa 1-3 pasien karena korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit terus bertambah.

"Sampai saat ini mungkin sudah sekitar 220 yang datang. Jumlahnya terus bertambah," kata Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah saat dikonfirmasi. 

Dia mengatakan semua ruangan yang ada di sekitar Puskesmas dan Kecamatan Cipongkor sudah penuh karena korban terus berdatangan. Pihaknya mengajukan tenda darurat untuk menampung para korban.

