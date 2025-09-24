Masih Aman! 44,77 Persen Lansia di Depok Masuk Kelompok Ekonomi Menengah
jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat, sebagian besar lanjut usia (lansia) masih berada di kelompok pengeluaran menengah.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, tercatat 44,77 persen lansia berada di kelompok pengeluaran menengah.
Sementara itu, 37,16 persen masuk ke kelompok 40 persen terbawah, kemudian, hanya 18,07 persen lansia yang termasuk dalam kelompok teratas.
"Artinya, hampir delapan dari sepuluh lansia hidup di kondisi ekonomi yang biasa saja atau bahkan rentan," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Agus Marzuki.
Dirinya menuturkan mayoritas lansia di Kota Depok ada di kelompok menengah.
Agus menambahkan, meskipun ada sebagian lansia yang masuk kelompok teratas, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok menengah maupun terbawah.
Baca Juga:
"Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian lebih. Mari hadirkan masa tua yang lebih layak," tandasnya. (mcr19/jpnn)
BPS Kota Depok mencatat 44,77 persen lansia berada dalam kelompok pengeluaran menengah
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News