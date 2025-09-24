Terjadi Lagi, Pelajar Cipongkor Keracunan Paket MBG

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Keracunan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (24/9/2025). Kali ini, keracunan MBG menimpa siswa SMK Karya Perjuangan, Cipongkor.

"Betul sudah ada laporan baru muncul kasus keracunan imbas MBG lagi. Korban siswa SMK Karya Perjuangan. Sementara 4 orang, yang sudah dibawa ke kecamatan," kata Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah saat dikonfirmasi.

Yuyun belum memberikan keterangan rinci terkait peristiwa tersebut.

Namun, dugaan kuat sajian MBG yang menyebabkan keracunan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda dari kasus sebelumnya yang terjadi pada Senin (22/9/2025).

"Untuk kasus baru ini berasal dari dapur berbeda. Karena dapur MBG ini masih beroperasi," ujarnya.

Yuyun menambahkan, GOR Kecamatan Cipongkor masih dijadikan posko utama penampungan korban keracunan MBG.

"Kami telah mendirikan beberapa posko pelayanan untuk menampung dan menangani para korban. Korban masih terus berdatanga," pungkasnya. (mcr27/jpnn)