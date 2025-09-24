APBD Perubahan 2025, Dedi Mulyadi Naikan Anggaran Infrastruktur Dua Kali Lipat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kembali komitmennya dalam hal pembenahan infrastruktur di wilayahnya.

Komitmen Dedi terlihat dalam alokasi anggara APBD Perubahan 2025, yang menaikan anggaran untuk infrastruktur hingga kesehatan dua kali lipat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan kebijakan ini diambil guna menjadikan pengeluaran pemerintah sebagai pemantik laju pertumbuhan ekonomi di Jabar. Jumlah kenaikan anggaran infrastruktur ini naik sebesar Rp2,7 triliun dari APBD murni 2025 yang angkanya hanya Rp2,1 triliun.

"Ini angka tinggi, Rp2,1 triliun, kenaikannya ekstrem," kata Herman dalam acara PressTalk yang digelar PWI Jabar Pokja Gedung Sate, di Kota Bandung, dikutip Rabu (24/9/2025).

Selain Infrastruktur, Dedi Mulyadi juga turut menaikan alokasi anggara di beberapa sektor lainnya. Mulai dari sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan Pangan Rp767 miliar naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman teman bisa melihat dari angka angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif," tuturnya.

Selain pengeluaran, Pemprov Jabar juga menargetkan pendapatan APBD Perubahan 2025 dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun. Herman memerinci, target PKB sebesar Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun.

"Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5, didalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun," kata Herman.