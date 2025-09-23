Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, 23 Paskal Perluas Area Ritel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pusat perbelanjaan 23 Paskal Shopping Center di Kota Bandung resmi melakukan perluasan melalui proyek extension.

Perluasan ini menambah 6.000 meter persegi ruang Ritel baru, sehingga total luas area komersial mencapai 47.000 meter persegi.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi ekspansi yang dijalankan oleh pengelola PT Mitra Perdana Nuansa. Perluasan tersebut diyakini akan memperkuat posisi 23 Paskal sebagai salah satu destinasi ritel dan gaya hidup utama di Jawa Barat.

Sejak pertama kali beroperasional, 23 Paskal telah menjadi salah satu pusat perbelanjaan dengan trafik pengunjung tertinggi di Bandung.

Data internal menyebutkan kunjungan harian mencapai 40 ribu orang pada hari biasa dan meningkat hingga 50 ribu pada akhir pekan.

Dengan hadirnya kawasan baru, pengelola optimistis angka tersebut akan tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Perluasan ini bukan hanya ekspansi fisik, tetapi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan destinasi belanja, hiburan, dan rekreasi yang lebih lengkap bagi masyarakat Bandung," kata Direktur Utama PT Mitra Perdana Nusantara Arnes Lukman dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Dalam pengembangannya, 23 Paskal Extension mengusung konsep urban contemporary yang menggabungkan nuansa modern dengan sentuhan budaya lokal.