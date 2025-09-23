Supian Suri Ingin Dishub Depok Punya Tim Khusus untuk Atasi Masalah Warga di Jalanan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok untuk membentuk tim reaksi cepat, dalam menangani berbagai persoalan transportasi dan keluhan masyarakat di lapangan.

Hal ini disampaikan, saat menjadi Inaspektur Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Kantor Dishub Depok, Kecamatan Cilodong, Selasa (23/9).

Dalam arahannya, Supian Suri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dishub yang selama ini telah bekerja keras melayani masyarakat.

Namun, dirinya menekankan perlunya langkah konkret agar pelayanan bisa semakin cepat dan responsif.

“Saya berharap di Dishub ada tim khusus atau pasukan khusus yang bisa langsung menangani harapan masyarakat,” ucapnya.

“Tim ini harus siap cek lokasi dan merespons setiap pengaduan, apakah itu kemacetan di satu titik, atau lampu PJU yang belum teratasi,” sambungnya.

Menurutnya, tim reaksi cepat ini akan menjadi garda terdepan untuk memastikan layanan transportasi di Kota Depok benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tim seperti ini bukan hanya dimiliki dinas lain, Dishub juga harus punya. Jadi, layanan yang diberikan benar-benar bisa cepat direspons dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” terangnya.