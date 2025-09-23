JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sektor Pemerintah dan Daerah

Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sektor Pemerintah dan Daerah

Selasa, 23 September 2025 – 15:30 WIB
Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sektor Pemerintah dan Daerah - JPNN.com Jabar
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menggelar rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan tersebut, membahas sinkronisasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggerakkan dua mesin utama, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta.

Tito menegaskan, dirinya sepakat dengan arahan Menkeu, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan juga harus ditopang peran pemerintah daerah (Pemda) dan sektor swasta.

Baca Juga:

Pihaknya menuturkan, bahwa Kemendagri telah memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan, yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.

“Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time,” terangnya.

“Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward, bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” sambungnya.

Baca Juga:

Dirinya juga menekankan, pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.

“Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah, itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ungkapnya.

Mendagri, Titi Karnavian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dua mesin penggerak, yakni sektor pemerintah daerah (pemda) dan sektor swasta
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ekonomi tito karnavian APBD mendagri pertumbuhan ekonomi daerah kemendagri kemenkeu Purbaya Yudhi Sadewa sipd

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU