Pemkot Depok Targetkan PAD Rp3 Triliun di 2026 Mendatang
jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3 triliun pada tahun 2026.
Target ini naik dibanding tahun sebelumnya, seiring potensi penerimaan yang dinilai masih memungkinkan untuk dicapai.
Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan target Rp3 triliun realistis jika melihat potensi yang ada.
Menurutnya, sumber pendanaan yang sehat akan memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“Saya minta target Rp3 triliun karena potensinya memang sangat mungkin. Kalau hitung-hitungannya tepat, PAD sebesar itu bisa dicapai sehingga program pembangunan dapat berjalan maksimal,” ucapnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2024 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sekitar Rp1,5 triliun dan berhasil tercapai.
Tahun ini, target naik menjadi Rp2,04 triliun dan masih terus berjalan hingga akhir tahun.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono menegaskan, siap menjalankan instruksi Wali Kota.
