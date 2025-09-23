Wamen LH Diaz Hendropriyono dan Walkot Farhan Cek Sanitasi di SPPG Kota Bandung

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 14:45 WIB
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicicipi Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 10 di Pangkalan Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 10 di Pangkalan Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Kedatangannya ini untuk mengecek kebersihan sanitasi di dapur SPPG yang setiap harinya memproduksi ribuan menu MBG untuk siswa di wilayah tersebut.

Dalam kunjungannya, Wamen Diaz didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Keduanya mengecek saluran pembuangan limbah SPPG hingga mencicipi menu MBG.

Pantauan JPNN di lokasi, Wamen Diaz dan Farhan mencicipi menu MBG yang terdiri dari dari dua jenis. Ada menu nasi goreng dan mi bakso.

Untuk menu nasi goreng terdiri dari, susu, tomat ceri, timun, telur mata sapi, dan buah anggur lima butir. Sementara untuk menu mi bakso, ada mi kuning, bakso dua butir, sayur sawi dan tahu, daging cincang, dan anggur lima butir.

Usai menyantap, Wamen Diaz mengaku ini pertama kalinya mencoba santapan MBG yang biasa disajikan untuk para pelajar.

“Saya kebetulan sama mas Farhan baru nyobain makanan MBG, dan syukur-syukur kenyang sekarang ya,” kata Diaz di SPPG, Selasa (23/9/2025).

Diaz menuturkan, setiap SPPG harus dipastikan kebersihan sanitasinya, terlebih ini adalah dapur yang memproduksi ribuan paket makanan untuk pelajar.

Wamen LH Diaz Hendropriyono dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencicipi menu MBG saat meninjau dapur SPPG di Pangkalan Lanud Husein Sastranegara, Bandung.
