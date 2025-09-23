24 Warga Depok Dapat Beasiswa Kuliah di Universitas Sahid

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 14:00 WIB
Ilustrasi beasiswa pendidikan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menjalin kerja sama dengan Universitas Sahid Jakarta di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah pemberian beasiswa kuliah kepada 24 warga Depok pada tahun ini.

“Alhamdulillah Universitas Sahid sudah membuka ruang bagi 24 anak-anak Depok untuk bisa berkuliah. Ini langkah nyata dalam mendukung pendidikan warga kami,” ujar Wali Kota Depok, Supian Suri.

Dirinya menuturkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk membuka akses pendidikan bagi generasi muda.

Karena itu, dirinya mengajak para orang tua untuk mendorong anak-anak berprestasi agar mendaftar program beasiswa di Universitas Sahid.

Tidak hanya untuk siswa berprestasi, kesempatan ini juga terbuka bagi keluarga yang terkendala secara finansial.

“Buat warga Depok yang punya anak, keluarga, atau saudara dengan prestasi, bisa mencoba melamar beasiswa ini. Program ini adalah bentuk dukungan agar semua anak berpotensi bisa meraih pendidikan tinggi,” tuturnya.

Dirinya juga berpesan kepada penerima beasiswa, agar menjaga nama baik Kota Depok.

Sebanyak 24 warga Depok mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Sahid. Simak info cara dapat beasiswa lengkapnya di sini
