Situs Gunung Padang Cianjur Punya Potensi Besar Dongkrak Pariwisata di Jabar

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti potensi besar Situs Gunung Padang sebagai aset budaya, ilmu pengetahuan dan pariwisata kelas dunia.

Iwan yang belum pernah berkunjung merasa tertarik untuk mengunjungi langsung situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara itu, Iwan mengaku sangat antusias dan ingin terlibat lebih jauh dalam pengembangannya.

“Secara pribadi, saya memang belum sempat ke sana, tetapi dari berbagai informasi dan kajian yang saya pelajari, potensi Gunung Padang sangat luar biasa. Ini aset yang belum tergarap maksimal dan sayang jika dibiarkan begitu saja,” ujar Iwan.

Iwan menyampaikan ketertarikannya untuk berdialog dengan para pegiat budaya, arkeolog, akademisi dan pemerintah daerah guna menggali lebih dalam potensi Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.

Dia menyebut situs ini bukan hanya warisan budaya lokal, tetapi juga peluang ekonomi yang strategis.

"Gunung Padang ini luar biasa. Bukan hanya soal sejarahnya, tetapi bagaimana kita bisa mengelolanya menjadi pusat penelitian, destinasi wisata, hingga media edukasi sejarah bagi generasi muda,” ungkap politikus PKS itu.

Baca Juga: Tim Peneliti Temukan 3 Fakta Baru Soal Situs Gunung Padang

Iwan mendorong adanya sinergi antara Pemprov Jawa Barat, Pemkab Cianjur, hingga kementerian terkait agar pengembangan situs tersebut bisa naik ke level internasional.

Dia juga menegaskan kesiapan DPRD Jabar untuk mendorong alokasi anggaran dan regulasi pendukung, jika dibutuhkan.