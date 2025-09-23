JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Menu Ayam Basi Paket MBG Diduga Jadi Biang Kerok Ratusan Pelajar Cipongkor Keracunan

Menu Ayam Basi Paket MBG Diduga Jadi Biang Kerok Ratusan Pelajar Cipongkor Keracunan

Selasa, 23 September 2025 – 07:07 WIB
Menu Ayam Basi Paket MBG Diduga Jadi Biang Kerok Ratusan Pelajar Cipongkor Keracunan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi keracunan makanan dari menu makan bergizi gratis (MBG). Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ratusan pelajar di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) keracunan massal paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Paket MBG yang diberikan kepada siswa itu berisikan menu ayam yang sudah bau asam.

Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah mengatakan, berdasarkan keterangan korban, ayam yang disajikan dalam paket MBG sudah tidak segar saat disantap. Namun hal itu dirasakannya masih dugaan sementara.

Baca Juga:

"Informasi awal dari siswa, makanan MBG itu dari ayam yang katanya sudah berbau asam. Tapi kami belum pastikan penyebabnya, harus menunggu hasil lab. Investigasi awal sih mengarah ke ayam dari paket MBG," kata Yuyun, Senin (22/9/2025) malam.

Yuyun mengungkapkan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan untuk memastikan sumber kontaminasi dan penyebab dari keracunan ini.

Adapun program Presiden Prabowo Subianto ini disalurkan secara serentak kepada ribuan siswa di Kecamatan Cipongkor dengan total 3.600 porsi yang beredar.

Baca Juga:

Korban berasal dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), MTs Darul Fiqri, hingga SD Negeri Cipari.

Adapun pemerintah kecamatan kini menyiapkan posko darurat untuk menampung warga yang membutuhkan penanganan medis dengan cepat. (mcr27/jpnn)

Pelajar keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, KBB diduga disebabkan oleh menu ayam yang sudah asam.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   keracunan makanan keracunan massal keracunan massal di kbb MBG menu mbg keracunan paket mbg keracunan cipongkor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU