Jumlah Penduduk Depok Capai 2 Juta Jiwa

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri secara resmi melaunching Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kota Depok Semester I Tahun 2025 di Ruang Edelweis, Lantai 5 Balai Kota Depok.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

“Sehingga kami bisa memanfaatkan data-data yang dimiliki untuk bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Baca Juga: PDAM Depok Rampungkan Perbaikan Pipa yang Alami Kebocoran

Dirinya mencontohkan, melalui data kependudukan pemerintah dapat mengetahui jumlah lansia yang perlu difasilitasi melalui posbindu, ataupun jumlah balita yang harus dilayani puskesmas.

Dengan begitu, program kesehatan dan pelayanan dasar dapat dirancang lebih tepat sasaran.

“Begitu juga dengan anak-anak balita, apakah sudah cukup usia untuk dilayani puskesmas. Data ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja-kerja , termasuk di dalamnya berapa usia produktif di satu wilayah, sehingga upaya apa yang bisa kita lakukan bisa lebih antisipatif,” tambahnya.

Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Depok tercatat 2.024.664 jiwa.

Angka ini, menurutnya perlu diturunkan lagi ke kategori yang lebih detail untuk memastikan setiap kelompok masyarakat mendapat layanan yang sesuai.