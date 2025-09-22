PDAM Depok Rampungkan Perbaikan Pipa yang Alami Kebocoran

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 16:30 WIB
Penampakan kondisi pipa yang bocor. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) menyebut telah menangani kebocoran pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 300 mm yang terjadi di Jalan Janger, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Pipa jenis PVC yang mengalami kebocoran tersebut, merupakan jaringan lama yang telah terpasang sejak tahun 1980, dan saat ini sudah termasuk dalam program revitalisasi jaringan perpipaan perusahaan.

Insiden kebocoran terpantau pada pukul 19.43 WIB.

Tim operasional PT Tirta Asasta Depok, segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.

Proses penggantian pipa berlangsung intensif hingga akhirnya tuntas pada pukul 01.03 WIB dini hari.

Dengan demikian, kebocoran dapat ditangani secara tuntas dalam kurun waktu kurang dari enam jam. Distribusi air kepada pelanggan pun terpantau berangsur normal pada pagi harinya.

Direktur Operasional PT Tirta Asasta Depok, Sudirman mengatakan, bahwa pipa yang mengalami kebocoran merupakan bagian dari jaringan lama yang memang sudah masuk dalam agenda penggantian. 

“Pipa tersebut telah terpasang sejak 1982 dan saat ini sudah masuk dalam program peremajaan,” ucapnya melalui pernyataan resmi, Senin (22/9).

PDAM Depok telah melakukan perbaikan terhadap pipa yang bocor hingga menyebabkan banjir ke rumah warga
