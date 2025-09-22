NPURE Hadirkan Padel Court di Dalam Mall Bersama AYO

jabar.jpnn.com, JAKARTA - NPURE, brand skincare lokal berbasis natural ingredients, kembali menghadirkan inovasi di dunia lifestyle & beauty. Pertama kalinya, NPURE resmi mencetak sejarah sebagai brand skincare lokal pertama yang menghadirkan padel court di dalam mall.

Event ini digelar pada 11–21 September 2025 di Main Atrium, Ground Floor Emporium Pluit Mall, Jakarta, menghadirkan Jakarta’s First Padel Court Event Inside Mall hasil kolaborasi antara NPURE, Aplikasi AYO, dan Emporium Pluit Mall.

Inisiatif ini tidak hanya memperkenalkan pengalaman olahraga baru bagi masyarakat urban, tetapi juga menegaskan komitmen NPURE untuk selalu dekat dengan konsumen melalui kegiatan yang healthy, fun, dan penuh energi positif.

Padel court indoor ini membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mencoba olahraga yang sedang naik daun, sambil menikmati pengalaman beauty & lifestyle khas NPURE.

Kehadiran NPURE dalam kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa merawat kulit sehat tidak berhenti pada skincare routine, tetapi juga melalui gaya hidup aktif dan seimbang.

Oleh karena itu, dalam AYO Padel Fest Presented by NPURE, tersedia beragam kegiatan menarik, mulai dari Men’s & Women’s Padel Tournament, Padel Coaching Clinic, hingga booth skin check & BMI check by NPURE.

CEO NPURE, Will Handoko mengatakan NPURE percaya bahwa kulit sehat lahir dari gaya hidup sehat. Karena itu, lanjut Will, pihaknya aktif mendukung berbagai kegiatan olahraga mulai dari lari, yoga, hingga aktivitas yang menekankan keseimbangan tubuh dan pikiran.

"Melihat perkembangan olahraga padel yang semakin populer serta tren hidup sehat yang terus meningkat, kami yakin semakin banyak orang akan sadar bahwa merawat diri tidak hanya dari luar dengan skincare, tetapi juga dari dalam melalui olahraga. Dan padel menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk memulainya," ucap Will dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (22/9/2025).