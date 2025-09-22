JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 14:00 WIB
Pipa PDAM Depok Bocor, Sejumlah Rumah di Mekarjaya Terendam Banjir - JPNN.com Jabar
Penampakan kondisi pipa yang bocor. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Banjir terjadi di Jalan Jenger Raya, RT 6, RW 12, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, yang diduga akibat kebocoran pipa milik PDAM Tirta Asasta Depok, pada Minggu (21/9) malam.

Diketahui ketinggian air mencapai 20 hingga 40 sentimeter, hingga masuk ke rumah warga.

Salah satu warga, Riko mengatakan, dirinya baru mengetahui rumahnya terdampak banjir setelah dirinya melaksanakan salat di lantai dua rumahnya.

“Tiba-tiba air masuk ke rumah, airnya kayak merembes, tidak meledak karena tertutup aspal (pipanya),” ucapnya di lokasi, Senin (22/9).

Dirinya menuturkan, warga yang terdampak pun langsung berupaya mengevakuasi barang-barangnya.

“Warga juga langsung lapor ke PDAM. Terus ada tim datang ke lokasi buat benerin. Perbaikan sampai jam 02.00 WIB,” jelasnya.

Hingga Senin siang, warga terlihat masih membersihkan rumahnya dari sisa banjir yang terjadi. (mcr19/jpnn)

Pipa PDAM Depok mengalami kebocoran, sehingga mengakibatkan beberapa rumah di Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya terendam banjir

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

