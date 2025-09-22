Bocah 7 Tahun di Depok Tersangkut di Tabung Pengering Mesin Cuci

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial (medsos) yang memperlihatkan bocah tujuh tahun tersangkut di tabung pengering mesin cuci, di Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam video yang beredar, terlihat kondisi tubuh korban sudah tertekuk dalam tabung, kemudian perugas Damkar mengevakuasi dengan berusaha menarik kaki bocah tersebut.

Kondisi sang anak panik dan terus berteriak, sehingga proses evakuasi berlangsung menegangkan.

Ibu korban, Ummu Wijayanti mengatakan, awalnya putra sulungnya mendengar suara teriakan sang adik dari arah mesin cuci.

Kemudian, dirinya langsung lari dan melihat kondisi adiknya sudah terjebak di dalam tabung pengering.

“Kakaknya langsung kasih tahu saya. Pas saya keluar ternyata tuh anak sudah masuk mesin cuci, sudah terlanjur masuk terus minta tolong,” ucapnya saat ditemui di kediamannya.

Setelah itu Ummu pun langsung meminta bantuan tetangganya.

Karena belum bisa dievakuasi, akhirnya pihak tetangga membantu untuk menghubungi Damkar.