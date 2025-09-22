Menjelang Musim Hujan BPBD Ciamis Petakan Daerah Rawan Bencana Hidrometeorologi

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis melakukan pemetaan daerah yang menjadi rawan terjadinya bencana alam hidrometeorologi untuk meminimalisasi risiko bencana selama musim hujan melanda wilayah Ciamis.

"Khususnya daerah-daerah yang rawan dan berpotensi bencana, dan siapkan rencana evakuasi jika terjadi keadaan darurat di lingkungan masing-masing," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani.

Ia menuturkan, BPBD Ciamis selama ini terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) prediksi musim hujan saat ini yang akan datang lebih awal dari kondisi normal.

Pemantauan iklim terkini, kata dia, musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 sampai April 2026, khususnya sebagian Pulau Jawa sudah memasuki musim hujan pada September 2025.

"Dengan prediksi puncaknya pada Januari-Februari 2026," katanya.

Ia menyampaikan hasil koordinasi terkait kondisi cuaca itu maka pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko apabila terjadi bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, longsor, tanah bergerak, cuaca ekstrem, dan angin kencang.

Hasil pemetaan, kata dia, seluruh kecamatan di Ciamis memiliki potensi terjadinya bencana alam, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam.

"Potensi bencana di musim hujan di wilayah Kabupaten Ciamis adalah cuaca ekstrem, angin kencang, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor," katanya.