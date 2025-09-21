Danamon Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 di Tahun Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Bank Danamon Indonesia Tbk kembali diakui sebagai salah satu dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia menurut majalah Fortune Indonesia.

Danamon menerima penghargaan Fortune Indonesia 100 tahun 2025 pada ajang Fortune Indonesia 100 Gala, yang diselenggarakan oleh Fortune Indonesia di Jakarta (12/09).

Penghargaan ini diberikan kepada 100 perusahaan terbesar di Indonesia setiap tahunnya, dengan tujuan untuk menghargai pelaku bisnis yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

Direktur Utama Danamon, Daisuke Ejima menjelaskan Danamon bangga dapat masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2025.

Penghargaan ini adalah pengakuan terhadap kinerja bisnis Danamon yang terus tumbuh positif dan kontribusi signifikan Danamon terhadap perekonomian Indonesia, sebagai hasil dari komitmen Danamon untuk terus menyediakan solusi finansial terbaik yang holistik dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Dengan strategi Tumbuh Bersama sebagai Satu Grup Finansial, pihaknya akan terus menjadi bank yang berfokus pada nasabah serta untuk terus berinovasi agar dapat selalu menjawab kepercayaan dan kesetiaan nasabah.

"Kami berterima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan mereka kepada Danamon, dan kepada seluruh Danamoners yang telah berkontribusi kepada capaian ini," katanya.

Fortune Indonesia 100 adalah daftar yang dirilis secara tahunan yang menggabungkan 100 perusahaan yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.