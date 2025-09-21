JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Danamon Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 di Tahun Ini

Danamon Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 di Tahun Ini

Minggu, 21 September 2025 – 18:30 WIB
Danamon Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100 di Tahun Ini - JPNN.com Jabar
Rita Mirasari, Direktur Danamon (keenam dari kiri), berfoto bersama jajaran penerima penghargaan di ajang FORTUNE Indonesia 100 Gala di Jakarta (12/09). Pada acara ini, Ibu Rita mewakili Danamon sebagai salah satu perusahaan yang masuk ke dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2025. Penghargaan ini diterima atas pencapaian Danamon di industri keuangan nasional. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Bank Danamon Indonesia Tbk kembali diakui sebagai salah satu dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia menurut majalah Fortune Indonesia.

Danamon menerima penghargaan Fortune Indonesia 100 tahun 2025 pada ajang Fortune Indonesia 100 Gala, yang diselenggarakan oleh Fortune Indonesia di Jakarta (12/09).

Penghargaan ini diberikan kepada 100 perusahaan terbesar di Indonesia setiap tahunnya, dengan tujuan untuk menghargai pelaku bisnis yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

Baca Juga:

Direktur Utama Danamon, Daisuke Ejima menjelaskan Danamon bangga dapat masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2025.

Penghargaan ini adalah pengakuan terhadap kinerja bisnis Danamon yang terus tumbuh positif dan kontribusi signifikan Danamon terhadap perekonomian Indonesia, sebagai hasil dari komitmen Danamon untuk terus menyediakan solusi finansial terbaik yang holistik dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Dengan strategi Tumbuh Bersama sebagai Satu Grup Finansial, pihaknya akan terus menjadi bank yang berfokus pada nasabah serta untuk terus berinovasi agar dapat selalu menjawab kepercayaan dan kesetiaan nasabah.

Baca Juga:

"Kami berterima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan mereka kepada Danamon, dan kepada seluruh Danamoners yang telah berkontribusi kepada capaian ini," katanya.

Fortune Indonesia 100 adalah daftar yang dirilis secara tahunan yang menggabungkan 100 perusahaan yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk kembali diakui sebagai salah satu dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia menurut majalah Fortune Indonesia
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bank danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk fortune indonesia adira finance

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU