Sebelum Tewas Gantung Diri, Pria 52 Tahun di Depok Tinggalkan Sepucuk Surat untuk KDM

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang warga berinisial PU (52 tahun) ditemukan tewas gantung diri di rumahnya yang berlokasi di Perumahan Putra Mandiri Regency, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Diketahui, korban meninggalkan sepucuk surat untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Terlihat surat tersebut sudah berceceran darah korban.

“Surat untuk KDM Gubernur Jawa Barat,” tulis korban mengawali surat tersebut.

Dikatakannya, sebelumnya korban dan istrinya telah berusaha mendatangi rumah Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Berharap bapak bisa menolong saya, tetapi ternyata sia-sia,” tulisnya.

“Hari ini bapak kehilangan satu warga, di mana seharusnya bapak bisa menuyelamatkan warga bapak. Semoga bapak mau mendengar keluh kesah saya,” tutupnya.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 20 September 2025 sekira pukul 23.45 WIB.