Mendagri Dorong Satpol PP Lakukan Pendekatan Humanis saat Bertugas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sikap humanis bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas.

Baginya, pendekatan humanis menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus mengikis stigma negatif yang selama ini melekat.

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, citra Satpol PP akan semakin positif di mata masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap tugas mereka juga semakin kuat,” ucap Tito saat memberikan pengarahan pada Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB), pengelolaan sampah, serta peran Satlinmas.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengaku setuju dengan arahan Mendagri.

Dirinya menuturkan, arahan Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk meninggalkan pendekatan represif yang kerap menimbulkan ketegangan antara aparat dan masyarakat.

“Satpol PP harus mengedepankan pendekatan humanis. Mereka tidak boleh lagi mengutamakan tindakan represif dalam penertiban. Satpol PP harus menjadi sahabat masyarakat di daerah,” terangnya.

Iwan menambahkan, arahan Mendagri ini merupakan strategi moderat untuk mencairkan hubungan antara aparat dan masyarakat pasca demonstrasi pada Agustus lalu.

Sikap humanis Satpol PP, menurutnya akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga ketertiban dengan cara yang lebih bersahabat.