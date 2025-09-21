Pria 52 Tahun di Depok Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumahnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang warga berinisial PU (52 tahun) ditemukan tewas gantung diri di rumahnya yang berlokasi di Perumahan Putra Mandiri Regency, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, penemuan jasad PU terjadi pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 23.45 WIB, saat istri korban naik ke rumah lantai 2.

Saat itu sang istri kaget melihat posisi suaminya tewas tergantung di kusen pintu kamar.

“Sang istri melihat korban sudah dalam posisi tergantung di kusen pintu kamar dengan mengunakan seutas tali tambang plastik warna biru,” ucapnya, Minggu (21/9).

Kemudian istri korban langsung berteriak minta tolong kepada petugas keamanan di perumahan tersebut.

Made menerangkan sebelum kejadian korban bersama istri dan kedua anaknya sedang nonton tv di lantai bawah, setelah nonton tv korban masuk ke kamar dan tidur bersama istrinya serta anaknya yang kecil.

“Saat tidur, korban bangun dan keluar. Namun saksi 1 (istri) masih tidur di kamar sekitar 23.30 WIB. Istrinya pun langsung mencari korban di lantai bawah, tetapi tidak diketemukan kemudian istrinya naik ke lantai 2, dan kaget saat melihat korban sudah dalam posisi gantung diri di kusen pintu kamar,” jelasnya.

Pada pukul 00.30 WIB, piket fungsi Polsek Beji bersama tim inafis melakukan identifikasi serta piket reskrim Polres Metro Depok tiba di TKP dan melaksanakan pengecekan kondisi korban.