Ribuan Siswa Ikuti Lomba Kepalangmerahan PMR Tingkat Depok 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menyelenggarakan Lomba Kepalangmerahan PMR Tingkat Kota Depok Tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PMI, yang dipusatkan di Depok Open Space (DOS).

Kegiatan ini diikuti oleh 81 sekolah dengan total peserta sebanyak 1.250 anggota PMR mulai dari tingkat Mula, Madya, dan Wira se-Kota Depok.

Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz menjelaskan, lomba ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kemanusiaan, meningkatkan keterampilan anggota PMR, serta memperkuat solidaritas remaja di Kota Depok.

Baca Juga: Anak Disabilitas Kota Depok Belajar Desain Grafis dan Konten

Tahun ini, Lomba Kepalangmerahan PMR Tingkat Kota Depok mempertandingkan tujuh mata lomba.

"Adapun jenis mata lomba yang dipertandingkan yaitu pertolongan pertama, evakuasi, abang dan empok PMR, presentasi, jurnalistik remaja, ranking satu, serta senam anak Indonesia hebat. Melalui kegiatan ini, kami ingin membentuk generasi muda yang sigap, peduli, dan berkarakter kemanusiaan,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, selain perlombaan kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi sosial dalam rangka HUT ke-80 PMI.

Baca Juga: Polisi Amankan Pelaku Curanmor Bergolok di Cipayung Depok

PMI Kota Depok memberikan santunan kepada lima orang anggota PMR dan lima orang warga Kota Depok yang yatim, serta menyerahkan bantuan simbolis bagi korban terdampak bencana di wilayah Jatijajar.

Lebih lanjut, dirinya turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.