Pemkot Cirebon Punya Sistem Peringatan Dini Gempa, Begini Cara Kerjanya

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mulai mengoperasikan display early warning system atau sistem peringatan dini gempa bumi yang terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan keberadaan alat tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mempercepat upaya penyelamatan ketika terjadi gempa bumi.

Menurut dia, fasilitas ini merupakan bagian dari penguatan ketangguhan masyarakat menghadapi potensi bencana alam di Kota Cirebon.

“Alat ini mampu meminimalkan risiko kerusakan serta melindungi keselamatan warga ketika terjadi gempa,” katanya.

Agus menjelaskan perangkat utama dipasang di Gedung Setda Kota Cirebon, sedangkan sensor gempa ditempatkan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia menuturkan sistem akan aktif apabila mendeteksi gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 4. Alarm otomatis berbunyi dan petugas segera menyalakan sirine tanda bahaya.

Dia menyebutkan seluruh perangkat alat dan instalasi disediakan BMKG pusat, sementara pemerintah daerah hanya menyiapkan dukungan jaringan listrik dan wifi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon Andi Wibowo menyampaikan tidak semua daerah di Jawa Barat memperoleh fasilitas serupa dari BMKG.