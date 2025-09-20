Maruarar Sirait Rogoh Kocek Pribadi untuk Bantu Uang Muka Rumah Karyawan Unpar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan bantuan uang muka rumah subsidi untuk karyawan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung.

Uang muka tersebut diberikan saat Sosialisasi Program Permodalan UMKM, di Kampus Unpar Bandung, Sabtu (20/9/2025).

"Saya memberikan uang muka kepada 100 karyawan ada satpam dan lainnya karena saya pernah kuliah di sini dan itu pakai uang pribadi saya, untuk uang muka rumah subsidi. Itu uang mukanya," kata Maruarar saat ditemui usai sosialisasi.

Selain itu, Maruarar menuturkan, saat ini pemerintah tengah menggenjot program 350 ribu kuota rumah subsidi secara nasional.

Langkah ini, merupakan terobosan besar dalam sejarah kebijakan perumahan nasional.

"Ini adalah program luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk perumahan. Bayangkan saja, kontraktornya, developernya, hingga toko bangunannya disubsidi," ujarnya.

Baca Juga: Anak Disabilitas Kota Depok Belajar Desain Grafis dan Konten

Dalam program ini, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% dan menetapkan bunga kredit hanya 6% bagi masyarakat yang mengakses fasilitas ini.

Program ini pun, kata dia, mencakup kebutuhan rumah produktif seperti homestay atau rumah makan dengan plafon hingga Rp500 juta.