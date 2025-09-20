JPNN.com

Sabtu, 20 September 2025 – 18:30 WIB
Pemkot Kebut Pembangunan SMPN 60 Bandung, Target Rampung 2026 - JPNN.com Jabar
Pembangunan SMPN 60 bandung yang terletak di Jalan Ciburuy, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong percepatan pembangunan SMP Negeri 60 Bandung yang berlokasi di Jalan Ciburuy, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol. 

Sekolah ini ditargetkan mampu menampung hingga 800 siswa dari dua kecamatan. 

Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, keberadaan SMPN 60 sangat penting untuk membuka akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Bandung selatan. 

"Insya Allah sekolah ini bisa menampung sekitar 800 siswa. Targetnya ada 26 ruang kelas, sementara yang sudah terbangun baru 10 ruang," kata Erwin dalam keterangannya, Sabtu (20/9). 

"Maka dari itu, saya minta semua pihak terus mendukung pembangunan ini agar tidak terhenti," lanjutnya. 

Erwin menargetkan pembangunan rampung seluruhnya pada tahun 2026.

"Mudah-mudahan 2026 semuanya selesai, sehingga seluruh warga di dua kecamatan tersebut bisa tertampung di SMPN 60," ujarnya. 

Erwin juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia meminta pihak kontraktor bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab. 

Pembangunan gedung sekolah SMPN 60 Bandung ditargetkan rampung 2026 dengan 26 ruang kelas.
