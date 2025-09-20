Pemkot Kebut Pembangunan SMPN 60 Bandung, Target Rampung 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong percepatan pembangunan SMP Negeri 60 Bandung yang berlokasi di Jalan Ciburuy, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol.

Sekolah ini ditargetkan mampu menampung hingga 800 siswa dari dua kecamatan.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, keberadaan SMPN 60 sangat penting untuk membuka akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Bandung selatan.

"Insya Allah sekolah ini bisa menampung sekitar 800 siswa. Targetnya ada 26 ruang kelas, sementara yang sudah terbangun baru 10 ruang," kata Erwin dalam keterangannya, Sabtu (20/9).

"Maka dari itu, saya minta semua pihak terus mendukung pembangunan ini agar tidak terhenti," lanjutnya.

Erwin menargetkan pembangunan rampung seluruhnya pada tahun 2026.

"Mudah-mudahan 2026 semuanya selesai, sehingga seluruh warga di dua kecamatan tersebut bisa tertampung di SMPN 60," ujarnya.

Erwin juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia meminta pihak kontraktor bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab.