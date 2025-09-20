Dedi Mulyadi Ultimatum Pengusaha Tambang Pelanggar Aturan di Parung Panjang

JPNN.com

Sabtu, 20 September 2025 – 13:57 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Diskominfo Jabar.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan peringatan keras untuk para pengusaha tambang di Parung Panjang, Bogor yang melanggar jam operasional truk.

Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Jawa Barat itu akan mengambil tindakan tegas dengan cara menutup operasional perusahaan pelanggar aturan.

"Saya tutup, saya nggak takut. Itu aja," kata Dedi dikutip Sabtu (20/9/2025).

Dedi menegaskan, sejatinya para pengusaha di Parung Panjang harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah soal jam operasional.

Selain itu, tindakan para pengusaha pelanggar atura ini juga merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar.

"Bahkan truk-truk besarnya hari ini itu menggunakan jalan provinsi yang baru dibangun dengan dana ratusan miliar. Bagi saya, enggak ada toleransi lagi," tegasnya.

Sejatinya, kata Dedi, pengusaha di Parung Panjang tidak memiliki sikap egois dan merugikan masyarakat.

"Kepentingannya sendiri, tidak memperhatikan aspek-aspek ketertiban, keamanan, keselamatan orang lain, maka akan saya tutup," katanya.

