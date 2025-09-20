Pemprov Jabar Perketat SOP SPPG Seusai Ratusan Pelajar di Garut Keracunan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat turut menangani dugaan keracunan massal ratusan pelajar di Kabupaten Garut seusai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah tugaskan Kepala Dinkes dan Dinsos Jawa Barat,” kata Herman dikutip Sabtu (19/9/2025).

Menurutnya, Dinkes Jawa Barat akan mengindentifikasi penyebab dugaan keracunan ratusan pelajar di Kabupaten Garut, seusai menyantap MBG.

Dinkes Jawa Barat pun, kata Herman, akan menyampaikan apa saja yang menjadi catatan dan solusi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Mengindentifikasi penyebabnya, jadi bisa terantisipasi dari sisi kesehatan. Tentu akan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama mengenai uji laboratorium. Lalu solusinya seperti apa dari sisi kesehatan," tuturnya.

Sedangkan Dinsos Jawa Barat, kata Herman, akan berkoordinasi dengan petugas SPPG untuk memastikan manajemen pengelolaan dapur dan pemenuhan gizi agar optimal.

Sebab, pelaksanaan MBG mulai dari pemilihan bahan baku hingga sampai di meja para pelajar harus terorganisasi.

"Dua hal itu akan kami perbaiki dengan pihak terkait dan tentunya melibatkan kabupaten serta kota. Perencanaan harus mantap, apa menunya, siapa pengelolanya, di mana tempatnya, bagaimana mengelola di lapangannya," ucapnya.