Segera Digelar, Musprov Kadin Jabar Diharapkan Hadirkan Sosok Ketua Ideal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) bersamaan dengan HUT Kadin Indonesia pada 24 September 2025 mendatang.

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua Caretaker Kadin Jabar sekaligus Ketua Penyelenggara Musprov Kadin Jabar ke-8 Widiyanto Saputro setelah melaksanakan pertemuan bersama seluruh aggota luar biasa (ALB) Kadin Jabar di Jalan Sukabumi pada Jumat (19/9/2025) sore.

Widiyanto berharap, dalam Musprov itu selain dapat diterima seluruh komponen di Jawa Barat termasuk pemerintah provinsi, Kadin Jabar juga bisa memunculkan sosok ketua yang kuat, yang bisa menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal saat ini.

"Ya, tentunya kami berharap akan muncul dan terpilih sosok yang memang bisa diterima oleh seluruh komponen di Kadin Jawa Barat, kemudian juga memiliki konsen tentang pengembangan ekonomi Jawa Barat ke depan yang cukup kuat secara konsep dan juga secara visi," kata Widiyanto.

Meski sudah menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan, Widiyanto masih belum bisa menyampaikan tempat pelaksanaan Musprov Kadin Jabar tahun 2025.

"Dari beberapa komunikasi yang sudah kami lakukan (baru) mengerucut usulan dari kawan-kawan dan juga dari dari berbagai komponen insyaallah kami akan laksanakan (tanggal) 24 September, saat ini sedang kami cari tempatnya, lokasi sudah kami persiapkan," jelasnya.

Mengenai panitia penyelenggara Musprov Kadin Jabar tahun 2025, Widiyanto mengungkapkan, bahwa ia sudah mempersiapkan kepanitiaan dengan menunjuk Muhammad Natsir sebagai Steering Commite (SC) serta Zulkifli M Adam sebagai Organizing Commite afau OC.

"Kami akan bertindak sebagai panitia penyelenggara saya, hadir bersama saya ada ketua panitia pengarah, steering committee, Pak Natsir dan ketua panitia pelaksana Zulkifli M Adam," tuturnya.