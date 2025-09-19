Terpilih Keanggotaan CA dan POC UPU, Indonesia Ambil Peran di Dunia Pos Internasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indonesia terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) Universal Postal Union (UPU) periode 2026–2029 dalam Kongres Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang dilaksanakan pada 7 hingga 20 September 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital serta diikuti oleh pejabat terkait dari Direktorat Pos dan Penyiaran, Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, dan PT Pos Indonesia, dengan dukungan Perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai.

Keanggotaan ganda ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam percaturan pos global. Melalui Council of Administration, Indonesia akan terlibat dalam perumusan kebijakan, regulasi, serta arah diplomasi pos dunia.

Sedangkan lewat Postal Operations Council, Indonesia berperan menentukan standar teknis, mendorong inovasi layanan, serta mempercepat transformasi digital yang berhubungan langsung dengan operasional pos internasional.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota CA dan POC UPU adalah bukti kepercayaan dunia terhadap peran strategis kita dalam membangun ekosistem pos dan logistik global. Ini bukan hanya kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga momentum untuk memperkuat diplomasi digital, mendorong transformasi layanan pos nasional, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tingkat internasional.” kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Edwin Hidayat Abdullah dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (19/9/2025).

Edwin menjelaskan, partisipasi dan keanggotaan Indonesia pada CA dan POC UPU tahun 2025-2029 diharapkan memberikan manfaat nyata, di antaranya dalam penguatan ekosistem pos global dan nasional, khususnya dalam era digitalisasi dan AI.

Kemudian, hal tersebut juga dapat meningkatkan layanan paket ke luar negeri, layanan keuangan pos dan logistik dalam rangka mendorong e-commerce dan ekonomi digital Indonesia. Serta meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia agar semakin dikenal di pasar global.

Sebagai anggota CA dan POC, Indonesia akan memprioritaskan tiga agenda utama.