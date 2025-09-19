JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 13 Bangunan Rusak Diterjang Puting Beliung di Kabupaten Bandung

13 Bangunan Rusak Diterjang Puting Beliung di Kabupaten Bandung

Jumat, 19 September 2025 – 20:30 WIB
13 Bangunan Rusak Diterjang Puting Beliung di Kabupaten Bandung - JPNN.com Jabar
Genting bangunan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tampak hilang setelah diterjang angin puting beliau pada Jumat (19/9/2025) siang.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat ada 13 bangunan mengalami kerusakan akibat bencana alam angin puting beliung, di Kecamatan Soreang pada Jumat (19/9/2025) tepatnya pukul 13.00 WIB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Beny Sonjaya mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Forkopimda dan mendata warga yang terdampak bencana.

“Pada dasarnya sudah bisa diatasi. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk pemberian bantuan kepada korban. Tercatat ada 13 bangunan rusak akibat kejadian ini,” kata Beny di Bandung.

Baca Juga:

Beny menjelaskan dari hasil pendataan rumah warga terdampak angin puting beliung, sebagian besar kerusakan di bagian atap rumah seperti asbes ataupun genting yang lepas.

“Tidak ada rumah yang rubuh. Tapi atap dan genting yang berjatuhan itu sudah ditanggulangi sama warga. Kalau yang parahnya kita bantu dengan terpal sementara waktu,” ujarnya.

Ia menyebut atas kejadian tersebut tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa material saat angin puting beliung terjadi.

Baca Juga:

“Korban luka ada tiga orang tapi sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Soreang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Beny mengungkapkan. bencana angin puting beliung seperti ini dikarenakan peralihan musim kemarau ke hujan, biasanya terjadi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir sehingga bisa memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

BPBD Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 13 bangunan mengalami kerusakan akibat bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Soreang pada Jumat siang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bpbd kabupaten bandung puting beliung angin puting beliung angin puting beliung bandung angin kencang soreang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU