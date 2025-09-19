Gree Training Center Hadir di Polban, Siapkan Generasi Ahli Teknologi Pendingin Masa Depan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gree Indonesia menjalin kerja sama dengan Politeknik Negeri Bandung (Polban) dalam pendirian Gree Training Center atau pusat pelatihan khusus di bidang refrigerasi dan tata udara.

Kolaborasi ini ditandai denga penandatanganan nota kesepahaman yang sudah dilakukan terlebih dahulu di event Trade Expo Indonesia yang berlangsung pada 11 Oktober 2024 di Jakarta.

Kerja sama ini terjadi karena seiring berkembangnya pembangunan infrastruktur perumahan, dan kebutuhan sistem pendingin di sektor industri maupun komersial, permintaan kerja ahli di bidang HVACR yang semakin meningkat.

Baca Juga: 5 Merek Baru Siap Ramaikan Pameran GIIAS Bandung 2025

Namun, hingga kini ketersediaan SDM yang benar-benar menguasai teknologi pendingin modern masih terbatas.

Melihat kondisi tersebut, Gree Indonesia berinisiatif menggandeng Polban sebagai salah satu kampus vokasi di Indonesia untuk menghadirkan pusat pelatihan yang mengedepankan keterampilan berbasis praktik.

Pusat pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi pendingin dan tata udara, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga ahli tata udara di Indonesia.

Baca Juga: Anak Disabilitas Kota Depok Belajar Desain Grafis dan Konten

“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen Gree dalam mendukung pendidikan dan menyiapkan tenaga terampil yang sesuai dengan standar industri tata udara saat ini,” kata Vice President of Gree Indonesia Will Wen dalam peresmian Gree Training Center Polban Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir, Kota Bandung, Jumat (19/9/2025).

Melalui pusat pelatihan ini, mahasiswa Polban dan peserta lain akan mendapatkan akses terhadap peralatan pendingin terbaru, modul pelatihan berbasis industri, serta bimbingan dari instruktur yang berpengalaman dari Gree Indonesia.