Anak Disabilitas Kota Depok Belajar Desain Grafis dan Konten

jabar.jpnn.com, DEPOK - Program Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok disambut antusias anak istimewa.

Salah satunya, yakni pelatihan desain grafis dan konten yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok.

Pelayanan tersebut, dilakukan melalui Mobile Community Access Point (MCAP) rutin digelar satu minggu sekali.

Baca Juga: Polisi Amankan Pelaku Curanmor Bergolok di Cipayung Depok

Salah satu peserta pelatihan, Hanif Mumtaz Zidan yang berusia 15 tahun mengaku sangat gembira mengikuti pelatihan tersebut.

Dirinya merasa lebih nyaman, lantaran mendapat belajar sambil mengasah kemampuan di bidang desain grafis.

“Saya merasa nyaman dan gembira. Sekarang saya sudah bisa buat konten dan desain grafis lainnya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Azka Al Asyraf, peserta berusia 13 tahun.

Menurutnya, pelatihan ini memberikan banyak pengalaman baru, terutama dalam membuat poster dan desain digital.