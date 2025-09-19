5 Merek Baru Siap Ramaikan Pameran GIIAS Bandung 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2025 siap digelar pada 1 – 5 Oktober mendatang di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.

Setelah sukses digelar di BSD Tangerang dan Surabaya, Bandung menjadi kota keempat dalam rangkaian GIIAS 2025.

Tahun ini merupakan kali keempat GIIAS hadir di Bandung dan semakin mempertegas perannya sebagai ajang penting industri otomotif nasional di wilayah Jawa Barat.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan GIIAS Bandung merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan industri otmotif ke daerah dengan potensi pasar yang besar.

“Jawa Barat, khususnya Bandung, memiliki kontribusi signifikan terhadap penjualan kendaraan nasional, mencapai 14,4% pada Januari – Mei 2025,” kata Kukuh dalam konferensi pers di Bandung, dikutip Jumat (19/9/2025).

Kukuh menambahkan, meski industri otomotif menghadapi sejumlah tantangan, performa pasar di Jawa Barat tetap menunjukkan tren positif.

Oleh karena itu, Gaikindo akan terus mendorong potensi daerah ini agar bisa berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional.

GIIAS Bandung 2025 akan diramaikan oleh 18 merek kendaraan bermotor, termasuk 15 merek kendaraan penumpang seperti BAIC, BYD, Chery, Citroën, Daihatsu, GAC Aion, Honda, Jaecoo, Jeep, Mazda, MG, Seres, Suzuki, Toyota, dan Wuling.