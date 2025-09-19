Ta’aruf Mahasiswa Baru Unisba, Fokus Bangun Karakter dan Adaptasi Dunia Digital

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Bandung (Unisba) mengikuti kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru (PPMB) atau Ta’aruf.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia kampus atau perkuliahan kepada siswa yang beranjak ke tingkat mahasiswa.

Dalam kegiatan ta’aruf, Dekan Fikom Unisba Prof Dr Atie Rachmatie menyampaikan mahasiswa baru ini harus bisa beradaptasi dengan dunia komunikasi yang berubah cepat.

Perubahan ini menuntut mahasiswa Unisba untuk bisa beradaptasi sekaligus membangun kepribadian yang kuat.

Menurut Atie, kunci keberhasilan mahasiswa adalah kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

“Orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa beradaptasi,” kata Atie ditemui di Kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (19/9/2025).

Untuk mendukung kemampuan tersebut, Unisba menyediakan tujuh laboratorium lengkap, mulai dari radio, televisi, grafis, multimedia hingga film. Semua fasilitas itu diarahkan untuk mengenalkan mahasiswa, terutama generasi Z, pada dunia media digital.

Namun, ia menegaskan teknologi canggih bukanlah segalanya. Di tengah arus perubahan yang sangat cepat, mahasiswa harus tetap memiliki jati diri yang kuat dan nilai-nilai Islam sebagai landasan.