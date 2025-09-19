Geger Jejak Kaki Diduga Macan Tutul di Permukiman Warga Lembang

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Warga di Kampung Nagrak, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kembali digegerkan soal keberadaan macan tutul di lingkungannya.

Dalam video viral di media sosial, terekam jelas jejak kaki macan yang diduga merupakan hewan kabur dari kandang karantina di Lembang Park & Zoo beberapa waktu yang lalu.

Video yang diunggah media sosial Instagram @infobdgbaratcimahi, perekam memperlihatkan jejak kaki hewan berukuran besar.

Perekam menduga jejak kaki tersebut berasal dari satwa liar macan tutul yang sebelumnya kabur, tetapi BKSDA Jabar menyatakan hewan dilindungi itu sudah masuk ke area hutan Gunung Tangkuban Parahu.

“Mendapat laporan warga ditemukan jejak diduga bekas macan tutul berkeliaran di kebun warga yang dekat dengan Sekolahan di Kampung Nagrak, Kec. Lembang Kab. Bandung barat (19/09/25),” tulis keterangan dalam video dikutip JPNN dari akun medsos, Jumat (19/9).

“Diketahui macan tutul yang lepas dari Lembang Park Zoo hingga saat ini belum ditemukan dan pencarian diberhentikan setelah ada info macan tutul lari ke kaki gunung Tangkuban Parahu.”

“Warga khawatir macan tersebut masuk ke pemukiman yang diketahui banyak anak-anak yang suka bermain disana. Mohon kepada pihak terkait segera menindaklanjuti laporan warga ini.”

Saat dikonfirmasi, Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan memastikan, jejak kaki hewan yang ditemukan warga seperti dalam video bukanlah dari macan tutul.