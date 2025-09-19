Jabar Targetkan Bangun 100 Ribu Rumah Subsidi Lewat Program Imah Merenah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah subsidi sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional 3 juta rumah.

Target ambisius tersebut menjadi bagian dari program penguatan ekosistem perumahan bertajuk ‘Imah Merenah Hirup Tumaninah’ atau ‘Rumah Layak, Hidup Tenang’ yang resmi diluncurkan di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (18/9).

Peluncuran program digelar bersamaan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta dihadiri para bupati, wali kota, camat, dan pelaku ekosistem perumahan se-Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan rumah subsidi ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan bagian dari strategi untuk menciptakan keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan kepemilikan rumah.

“Program ini tidak hanya membangun rumah, tapi membangun harapan. Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga,” kata Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Menurut KDM, pembangunan 100 ribu rumah ini akan menggunakan pendekatan padat karya, gotong royong, dan pemberdayaan UMKM, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Ia juga memastikan pembangunan tetap memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

“Kita harus hati-hati dalam penataan ruang. Jangan sampai mengejar target, tapi merusak lingkungan,” tegasnya.