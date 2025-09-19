Transformasi Digital, Nabati Rekrut Karyawan Berbasis Online Sepenuhnya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Nabati) resmi mengimplementasikan sistem rekrutmen karyawan yang sepenuhnya berbasis daring (full online) melalui situs https://recgw.nabatisnack.co.id.

Ini adalah langkah nyata Nabati dalam melaksanakan transformasi digital sebagai perusahaan FMCG terintegrasi dari Indonesia yang berskala global.

“Sebagai representatif merek global dari Indonesia, Nabati harus cepat beradaptasi dengan era digitalisasi. Hal ini juga mencakup proses rekrutmen karyawan, di mana kami telah mengesampingkan metode lama yang bersifat manual dan beralih ke platform digital,” ujar Corporate Communication Manager Nabati, Chandrataruna dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (19/9/2025).

Chandrataruna menjelaskan, Nabati menggelar sistem rekrutmen karyawan yang sepenuhnya berbasis daring dengan menerima aplikasi lamaran secara digital, yang dilanjutkan dengan tahapan seleksi berbasis komputer, sehingga semua pelamar yang dinyatakan lolos seleksi adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan kriteria, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Diketahui, pada tanggal 18-19 September 2025, Nabati mengundang sekira 2.000 pelamar yang telah lolos tahapan saringan awal untuk mengikuti seleksi tes berbasis komputer di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Bagi pelamar yang dinyatakan lolos pada periode ini, mereka akan ditugaskan di manufaktur.

Selain sebagai wujud komitmen Nabati dalam melaksanakan transformasi digital, sistem rekrutmen karyawan yang sepenuhnya berbasis daring juga merupakan upaya Perusahaan untuk menyelenggarakan penerimaan karyawan secara adil dan transparan, tanpa biaya, tanpa pungutan liar, dan tanpa titipan. Mekanisme ini sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menekankan agar perekrutan tenaga kerja bebas biaya dan transparan.

”Setiap kali kami mengumumkan lowongan kerja, kami turut berupaya untuk melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi manufaktur. Ini adalah bukti komitmen kami dalam memberdayakan masyarakat setempat sehingga keberadaan Nabati benar-benar memberikan kontribusi ekonomi pada warga. Sekali lagi, proses rekrutmen ini tanpa biaya, tanpa titipan, semua orang punya kesempatan,” ujar Chandrataruna.

Informasi mengenai lowongan kerja di manufaktur Nabati Rancaekek dan Nabati Cicalengka akan diperbarui secara rutin di situs resmi https://recgw.nabatisnack.co.id serta Akun Instagram @nabatipeople dan @nabatikarir. (mar5/jpnn)