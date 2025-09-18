Gegara Hal Ini Kota Bandung Harus Rela Kehilangan 800 Ribu Wisatawan Asing Per Tahun

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut dengan ditutupnya penerbangan internasional di Bandara Husein Sastranegara berdampak besar kehilangan 800 ribu wisatawan mancanegara (wisman) setiap tahun ke Kota Kembang.

“Setiap tahun kami kehilangan 800 ribu wisatawan asing akibat Husein tidak menerima penerbangan internasional. Itu opportunity cost yang besar sekali. Saya akan terus memperjuangkan agar Husein dibuka kembali,” kata Farhan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

Menurut Farhan, aksesibilitas merupakan kunci utama daya tarik wisata Kota Bandung. Ia menilai keberadaan bandara yang dekat dengan pusat kota menjadi nilai strategis untuk mendatangkan wisatawan.

“Wisatawan tentu lebih nyaman dengan bandara yang dekat pusat kota. Kalau harus ke Kertajati, itu memakan waktu dan biaya lebih. Maka Husein punya nilai strategis,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat dapat segera mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata serta perekonomian di Kota Bandung.

Farhan menyakini bahwa reaktivasi Bandara Husein merupakan kebutuhan strategis, terutama dalam membangkitkan sektor pariwisata yang tengah menurun di Bandung dan sekitarnya.

“Kalau Husein dibuka, pariwisata Bandung akan bergerak lagi. Dan dampaknya bukan cuma buat Bandung, tetapi juga untuk Jawa Barat,” kata dia lagi.

Ia menambahkan dengan reaktivasi bandara tersebut juga dapat mengurangi beban keuangan yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akibat operasional Bandara Kertajati di Majalengka.