Habiskan Uang Puluhan Miliar, Proyek Terminal Kalijaya Cikarang Bekasi Mangkrak

Kamis, 18 September 2025 – 16:30 WIB
Kondisi terkini Terminal Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Proyek mangkrak pembangunan Terminal Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi senilai Rp56 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dikeluhkan publik mulai dari warga sekitar hingga para penumpang.

Proyek pembangunan yang dimulai sejak beberapa tahun lalu itu hingga kini tak kunjung tuntas bahkan terhenti hampir setahun terakhir, meninggalkan bangunan setengah jadi yang tidak difungsikan.

"Terminal Kalijaya sekarang panas banget, kumuh, seperti tidak terurus sejak pembangunan mangkrak," kata warga setempat Rizki Pangestu.

Dia mengatakan kondisi itu juga berdampak pada aktivitas perekonomian di sekitar area terminal yang sebelumnya ramai dijadikan tempat singgah para pedagang kecil untuk mencari penghidupan.

Rizki meminta otoritas terkait untuk segera melanjutkan kegiatan pembangunan hingga tuntas agar Terminal Kalijaya yang selama ini dikenal sebagai titik pemberangkatan maupun kedatangan angkutan darat terbesar di Kabupaten Bekasi kembali ramai dan menjadi pusat berkumpul pengguna moda transportasi publik.

Warga asal Tasikmalaya Sherly Novita (25 tahun) turut mengeluhkan Kondisi Terminal Kalijaya Cikarang. Sebagai penumpang tetap di terminal itu mengaku miris melihat kondisi terminal saat ini.

"Saya bekerja di sini tetapi dua minggu atau sebulan sekali pas weekend biasanya pulang ke Tasik dan pasti melalui terminal ini karena dekat dengan kontrakan, tetapi sekarang fasilitas di sini mengecewakan, tidak ada tempat tunggu dan panas sekali. Kalau bisa segera diperbaiki jangan seperti gedung kosong begini," ucapnya.

Mengacu data otoritas terkait, pembangunan terminal dilakukan bertahap melalui skema multiyears sejak beberapa tahun terakhir dengan pagu belasan hingga puluhan miliar rupiah setahun.

